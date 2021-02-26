DHA

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, göç yolundaki sığırcık kuşları, gökyüzünde akrobatik hareketleriyle dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre binlerce sığırcık kuşunun aynı anda yaptıkları hareketler görenleri mest etti.

UÇARKEN MEKANİK SESLER ÇIKARTIYORLAR

Saatte 70 kilometre hızla uçan ve 1000 kilometre yol kat edebilen sığırcık kuşlarının görsel şovu, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kuşların, bölgedeki tarlaya iniş yapmaları ile beslenmeleri de görüntülendi.

Uçarken mekanik sesler çıkartan sığırcık kuşları, gürültücü ve taklitçi olmalarıyla biliniyor. Taklitçilik yetisi edebiyat eserlerinde yer alıyor.

Genellikle meyve ve sebzelerin tohumlarını yiyen kuşlar, sesleriyle de çekirgeleri kaçırıyor. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda ve metalik parıltılı parlak siyah tüylere sahip olan sığırcığın tüy örtüsünde yılın bazı dönemlerinde beyaz benekler görülüyor.