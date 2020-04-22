Trileçe son yıllarda ülkemizde oldukça popüler olmuş Balkanlardan bize gelmiştir. Meyveli olanlar karamellisine oranla daha hafiftir. Balkanlardan soframıza gelen bu lezzetin Frambuazla uyumunu mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.
Frambuazlı Trileçe Malzemeler;
Keki için:
- 5 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Keki Islatmak için:
- 4 su bardağı süt
- Yarım su bardağı şeker
- 200 ml krema
Üzeri için:
- 450 gram frambuaz
- 7 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası- 1 çay bardağı suda çözdürülmesi gerek
- 1 su bardağı su
- 1 paket vanilya
Frambuazlı Trileçe Nasıl Yapılır?
- Bir kap içerisinde şeker ve yumurta köpük olana kadar karıştıralım.
- Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip çırpmaya devam edelim.
- Yağlı kâğıt serili dikdörtgen şeklindeki kapa hamur harcımızı dökelim.
- 160 derecede ısıttığımız fırında 40 dakika kadar pişirelim.
- Kek pişedursun keki ıslatmak için kullanacağımız krema, şeker ve sütü bir kapta çırpıp buzdolabına kaldıralım.
- Tatlımızın üzerine kullanacağımız frambuazı bir tencereye alıp üzerine su ve şeker ekleyerek buzdolabında dinlendirmeye alalım.
- Bir saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor.
- Kekimizin piştiğini kürdan batırarak kontrol edelim.
- Pişen keki ilk sıcaklığını atması için dinlendirelim.
- Ilıklaşan keki yağlı kâğıt yardımıyla ters çevirerek kâğıttan kurtaralım.
- Tekrar öteki yüzüne çevirerek tepsiye yerleştirelim.
- Kekin tüm yüzeyine kürdanla delikler açalım.
- Daha önceki keki ıslatmak için yaptığımız karışımı kekin üstüne döküp katman halinde yayalım.
- Buzdolabında beklettiğimiz frambuaz karışımını alıp üzerine suyla açtığımız nişastayı dökerek ocağa koyalım.
- Ocakta kaynayan karışımı tel çırpıcıyla karıştırarak pişirelim.
- Pişince içine vanilyasını ekleyelim.
- Frambuaz karışımı ılıklaşınca kekin üzerinde gezdirelim ve üzerini tamamen kaplayalım.
- Tatlı tamamen soğuyunca buzdolabına kaldıralım ve en az 3-4 saat dinlendirelim.
- Dilediğinizle süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.
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