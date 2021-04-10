Francesco Farioli: "Oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı"

İtalyan teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başında zorlu anlar yaşasak da oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. "Hafta içinde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı. Tüm ekibe, hazırlıkları ve ortaya koyduğu performans için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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