"Penaltı tekrar edilmeliydi"

Frankfurt - Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Pelkas'ın kullandığı penaltıyı kaleci Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Devamında VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçesiyle endirekt serbest vuruşa karar verildi.

Ancak bu sırada Frankfurtlu oyuncunun da ceza sahası ihlali yapması penaltının tekrar edilmesi gerektiği yorumlarını beraberinde getirdi. "VAR protokolüne göre; kararı VAR değil, hakem ekranda izledikten sonra vermeliydi. İhlal çift taraflıydı ve penaltı olsa tekrar edilmeliydi" görüşünde birleşildi.

KURAL NE DİYOR?

- Bir penaltı vuruşunda ceza sahasına ve ceza sahası yayına her iki takımdan da vuruş yapılmadan giren oyuncular varsa, vuruşun gol olup olmadığına bakılmaksızın, penaltının tekrarı gerekir.