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        Haberler Dünya Fransa Başbakanı Bayrou, kasırganın vurduğu Mayotte Adasını ziyaret etti | Dış Haberler

        Fransa Başbakanı Bayrou, kasırganın vurduğu Mayotte Adasını ziyaret etti

        Fransa Başbakanı François Bayrou, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası nedeniyle büyük yıkım yaşanan Fransız kolonisi Mayotte Adası'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:44
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        Fransa Başbakanı kasırganın vurduğu adayı ziyaret etti
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        Ulusal basında yer alan haberlere göre, Başbakan Bayrou, kasırga felaketinden etkilenen Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nı ziyaret etti.

        Bayrou, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Mayotte için "kalıcı" bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        Ada için "Mayotte ayakta" yardım planını devreye koyacağını bildiren Bayrou, daha sonra yeniden inşa sürecinin ikinci aşamasına geçileceğini kaydetti.

        Bayrou, "Sonrasında ikinci aşama olacak. Uzun vadeli bir plan. Çünkü bu Mayotte'yi nasılsa öyle inşa etmekle alakalı değil. Mayotte için farklı bir gelecek şekillendirmekle alakalı." ifadelerini kullandı.

        Başbakan Bayrou'ya, ziyaretinde eski Başbakan ve Eğitim Bakanı Elisabeth Borne dahil çok sayıda bakan eşlik etti.

        İklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'yi, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası vurmuş, saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga, ciddi hasara yol açmış, binalar ve derme çatma birçok ev yıkılmıştı. Resmi kayıtlara göre, ölü sayısı 39 ve yaralı sayısı 4 bini aşkın olarak duyurulmuştu.

        Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü adada, okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar görmüştü.

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