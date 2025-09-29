Habertürk
        Fransa Başbakanı Lecornu hakkında sahte üniversite diploması suçlamasıyla şikayette bulunuldu | Dış Haberler

        Fransa Başbakanı Lecornu hakkında sahte üniversite diploması suçlamasıyla şikayette bulunuldu

        Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, sahte yüksek lisans diploması suçlamasıyla şikayette bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:42
        Fransız başbakana 'sahte diploma' şikayeti
        Le Figaro’nun haberine göre, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası (Snapen) avukatı Vincent Brengarth, Lecornu hakkındaki hukuk yüksek lisans diplomasına dair şikayetin görevdeki bakanlar ve başbakanlarla ilgili soruşturma ve yargılama yetkisine sahip tek yetkili merci olan Cumhuriyet Adalet Divanı'nın dilekçe komisyonuna iletildiğini açıkladı.

        Lecornu, yüksek lisans öğrenimini tamamlamadığı halde kamuoyunu kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi olduğuna inandırmakla ve sahip olmadığı bir diplomayı varmış gibi kullanmakla suçlandı.

        Haber sitesi Mediapart 19 Eylül’de yayımladığı haberde Lecornu’nun "hukuk yüksek lisans diplomasının" gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Lecornu’nun internet ortamında ve Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan profil sayfasında Pantheon-Assas Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans derecesi olduğu bilgisine yer veriliyordu.

        Haberde, Lecornu'nun bu üniversitedeki eğitimini tamamlamadığı ancak profilinde kendisini mezun olmuş gibi gösterdiği belirtilmişti.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Lecornu hakkında sahte diploma kullandığı iddiaları gündeme gelmişti.

