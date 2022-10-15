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Monaco, Trabzon'da aşağılandı

Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasına 4-0’lık Monaco galibiyetiyle damga vuran Trabzonspor, Avrupa’da en çok konuşulan takımlardan biri oldu. Fransa basını, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 4-0’lık hezimeti manşetlerine taşıdı, Sarr’ın golünü, “Şaka gibi” diye yorumlarken, Monaco’ya büyük eleştirilerde bulundu

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  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Trabzonspor'un 4-0'lık Monaco galibiyeti, Fransa basını tarafından eleştirildi.
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Özellikle, Fransız ekibinin kalecisi Alexander Nübel’in uzaklaştırmaya çalıştığı top, savunma oyuncusu Malang Sarr’a çarparak filelere gitmesi, “Şaka gibi gol” diye yorumlandı.
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Ünlü spor gazetesi L’Equipe, “Monaco, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un sahasında döküldü” derken, Le Figado, “Monaco için kabus gecesi” başlığını kullandı.
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Boursorama, “Monaco, Trabzonspor’dan tokat yedi” diyerek sonucu okuyucularına duyururken, diğer başlıklar ise şöyle:
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Foot Mercato: Monaco, Trabzonspor’da tamamen battı
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Nice Matin: Monaco, Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldı
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    So foot: Monaco, Trabzonspor’da kontrolünü kaybetti ve üçüncü sıraya yerleşti
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Eurosport ise, Fransız ekibinin aldığı sonuçla ilgili, “Monaco, Trabzon’da aşağılandı” başlığını attı.
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Hollanda basını da, kaleci Nübel’in hatası sonrası filelere giden top için “Sezonun en garip kendi kalesine golü Türkiye’de atıldı” yakıştırması yapıldı.
  • Fransa basını, hezimeti manşetlerine taşıdı: Trabzonspor Monaco’yu aşağıladı

    Alman basınındaki ise, “Bayern Münih’ten kiralık olarak Monaco’da oynayan Alman kaleci Nübel acayip bir hata yaptı, takımının iflasını başlatan isim oldu” satırlarına yer verildi.

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