Fransa'da 5 yıl önce bugün yaşananların etkisi hâlâ taze 0:00 / 0:00

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Fransa Başbakanı Jean Castex, beş sene önce yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve yaşamını yitirenler için yapılan belediye bahçesindeki -hafıza mekanı- çeşmeyi ziyaret edecek.

AFP, akşam saatlerinde şehirde konser düzenleneceğini ve 86 ışık huzmesinin Akdeniz kıyılarını aydınlatarak saldırıda hayatını kaybedenlerin anılacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’nın Nice kentinde kalabalığın üzerine kamyon sürerek 86 kişinin hayatına kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırı hafızalara Bastille Günü saldırısı olarak geçti.

5 yıl önce yaşanan saldırının sorumlusu 31 yaşındaki Muhammed Lahouaiej Bouhlel kalabalığa önce yarı otomatik bir silahla saldırdıktan sonra insanların üzerine kamyonla saldırdı.

Polis terör saldırısının, radikal ve cihatçı propagandanın bir parçası olabileceğini bildirmişti. Saldırgan ardından olay yerinden biraz uzakta polis tarafından öldürüldü.

ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Radio France International(RFI) adlı radyo, o gece yaşanan travmanın yaklaşık 300 çocuk üzerinde etkilerinin devam ettiğini çocukların hastanede psikiyatristler tarafından izlendiğini söyledi

BASTILLE GÜNÜ

Bastille Günü, 14 Temmuz tarihinde kutlanan Fransa'nın ulusal bayramı. Temelde Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan ve ihtilalin patlama noktası olarak görülen 14 Temmuz 1789'da gerçekleşen Bastille Baskını'na referansla kutlanıyor.

Her yıl kutlanan ulusal bayramda askerî geçit töreni, havai fişek gösterileri düzenleniyor.