        Fransa'da gönüllük esasına dayalı yeni askerlik uygulaması 2026 yazında yürürlüğe girecek

        Fransa'da gönüllük esasına dayalı yeni askerlik uygulaması 2026 yazında yürürlüğe girecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tamamen askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı yeni bir askerlik hizmeti uygulamasının 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

        28.11.2025 - 08:42
        Fransa'da yeni askerlik uygulaması
        Macron, Fransız Alplerinde bulunan Varces Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada, yeni askerlik uygulamasının gelecek yazdan itibaren yürürlüğe konacağını belirtti.

        Bu uygulamanın tamamen askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı olacağını kaydeden Macron, "Askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek." diye konuştu.

        Macron, Fransa'nın küresel konjonktürde "hızlanan tehditlere" yanıt vermesine yardımcı olacak uygulamanın "Avrupalı müttefiklerin uygulamalarından ilham alınarak" düzenlendiğini belirtti.

        Yeni uygulamayla bir ayı ön eğitim olmak üzere 18-19 yaşındaki kadın ve erkeklere 10 ay gönüllü askerlik hizmeti getirileceğini aktaran Macron, askerlik hizmetine dahil edilen gençlerin "sadece Fransız topraklarında" ve ülke savunması için hizmet vereceğini vurguladı.

        Gençlerin hangi koşullarda gönüllü olabileceğine ilişkin detayların Ocak 2026’da belirleneceğini ifade eden Macron, bu gönüllüler arasından "motivasyonu en yüksek ve ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olanların ulusal orduya dahil edileceğini kaydetti.

        Program kapsamında 2026’da sadece Fransa topraklarında görev yapacak 3 bin kişinin dahil edilmesi ve 2030’a kadar ise bu sayının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

        Ulusal basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık en az 800 avro ödenecek, konaklama, yemek ve ekipman desteği sağlanacak.

        Fransa’da zorunlu bir askerlik hizmeti bulunmazken, 1996’ta dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmıştı.

        Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası diğer Avrupa ülkeleri gibi Rusya’yı kıta güvenliğine ciddi bir tehdit olarak gören Fransa bir yandan savunma harcamalarını artırmayı hedeflerken, diğer yandan yaklaşık 30 yılın ardından askerlik hizmetlerinde yeni adımlar atma kararı aldı.

        Kamu borçları ile darda olan ülkede savunma harcamalarına ayrılan bütçenin artırılması aşırı sağ başta olmak üzere bazı kesimlerde tepki ile karşılanırken, askerlik hizmetlerinde düzenleme gidilmesi kararı da ülke gündeminde "Fransa gençlerini Ukrayna’ya gönderecek" algısıyla eleştirilere neden oldu.

        Hükümetin bu uygulamasının yaklaşık 50 bin civarında olan yedek asker sayısını 2035'e kadar iki katından fazla artırarak 105 bine çıkarma hedefine hizmet etmesi bekleniyor.

        Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma harcamalarının yanı sıra askeri kapasiteyi artırma konusunu da kıta ülkelerinin gündeminde ilk sıralara taşıdı. 2014’te Rusya’nın Kırımı işgalinin ardından Litvanya 2015’te zorunlu askerlik uygulamasını yeniden yürürlüğe koyarken, İsveç ve Letonya da Rusya-Ukrayna Savaşının patlak verdiği 2022’den sonra benzer adımlar attı.

