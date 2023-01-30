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Fransa'da grev kaosu: 31 Ocak'ta seferlerin yüzde 20'sini iptal çağrısı

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörlerinin 31 Ocak'ta düzenleyeceği grev nedeniyle Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki her 5 uçuştan 1'inin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Fransa'da grev kaosu: 31 Ocak'ta seferlerin yüzde 20'sini iptal çağrısı
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AA

Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörleri salı günü greve gidecek.

Bu kapsamda Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolları şirketlerinin Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki uçuş programlarının yüzde 20'sinin iptal edilmesini istedi.

Hükümetin söz konusu emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla farklı sendikaların çağrısıyla 31 Ocak'ta ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.

EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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