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Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

Fransa'da Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı bugün verecek.

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AA
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Ülkede 3 aydır gündemin başat konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı, yerel saatle 18.00'de açıklanacak.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformun anayasaya "tamamen aykırı", "kısmen aykırı" veya "uygun" olduğuna karar verecek.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek. Konsey, emeklilik reformunu anayasaya "tamamen aykırı" olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Anayasa Konseyi, reformu anayasaya "kısmen aykırı" bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

    Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun "tarihi" olduğu değerlendirmesine yer verildi.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

     Ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenlenecek.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Reforma karşı gösteride 80 kişi gözaltına alındı

    Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris'te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Süreç

    Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. 
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.
  • Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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