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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

Fransa'da haftalardır süren emeklilik reformu karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi. Paris'te dün gece yaşanan gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Fransızlar, Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse'nin yanı sıra çok sayıda kentte emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Paris'teki göstericiler, Opera Meydanından Bastille Meydanına kadar yürüdü.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı. Bazı esnaf vitrinlerini, bankalar ise bankamatiklerini korumak amaçlı önlemler aldı.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    TANSİYON YÜKSELDİ

    Gösteride zaman zaman polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi.
    Protestocular, çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Göstericilerden söz konusu gazdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük takanların olduğu görüldü.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

    Paris'teki gösteride polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, Paris'te 1'i gösterici 10u polis 11 kişi yaralandı, 47 kişi de gözaltına alındı.
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!
  • Fransa'da protestolar devam ediyor: Tansiyon yükseldi!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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