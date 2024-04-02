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        Haberler Dünya Fransa'dan Çin'e çağrı: Ukrayna'daki savaşın bitmesi için Rusya'ya açık mesaj ver

        Fransa'dan Çin'e çağrı: Ukrayna'daki savaşın bitmesi için Rusya'ya açık mesaj ver

        Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Çin'i ziyaretinde, Pekin'den Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya'ya "açık mesaj vermesini" istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:47
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        Fransa'dan Çin'e: Rusya'ya açık mesaj ver
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        Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Çin'den Ukrayna'daki savaşın bitmesi için Rusya'ya "açık mesaj vermesini" istedi.

        Sejourne, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bugün Pekin'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na uluslararası hukuka uygun bir çözüm bulunmadığı sürece kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade eden Sejourne, "Çin, Ukrayna'nın egemenliği dahil uluslararası hukuka saygı gösterilmesinde kilit rol oynayabilir. Bu yüzden Çin'den Rusya'ya açık mesaj vermesini bekliyoruz" dedi.

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        Fransız Bakan, kalıcı barışa ancak Ukraynalılarla müzakere edilerek varılabileceğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuka uygun bir barış sağlanmadıkça Avrupalılar için güvenlikten söz edilemez. Bu bizim için asli bir mesele, bu nedenle Fransa Çin ile yakın diyaloğu sürdürmek istiyor" ifadesini kullandı.

        Sejourne ayrıca, Avrupa'nın Çin ile ekonomik bağları koparmak istemediğini, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yatırımlarına açık olduğunu ancak Kovid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'nın tek bir pazara bağımlılığın sakıncalarını gösterdiği için "riskleri giderme" yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

        Sejourne, "AB açık bir pazar. Belki de dünyanın en açık pazarı ancak Çin dahil bazı ülkelerle mevcut ticaret açığı bizim için sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

        "RAKİP DEĞİL ORTAĞIZ"

        Çin Dışişleri Bakanı Vang ise AB son dönemde Çin'le ekonomik ilişkilerinde "riskleri giderme" yaklaşımının ticareti ve iş ortamını olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

        Çin ile Avrupa arasında ortak çıkarların görüş ayrılıklarına ağır bastığını savunan Vang, "Avrupa ile birlikte açıklık politikasına bağlı kalarak serbest ticareti desteklemeyi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumayı umuyoruz" dedi.

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        Vang, AB Komisyonu'nun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı "sübvansiyon soruşturmasına" ilişkin soruya, "Ancak açıklık bizi ileri götürebilir. İzolasyon yalnızca gerilemeye yol açar. Çin, Avrupa için risk değil fırsatlar sunuyor. Bizler rakip değil ortağız" şeklinde yanıt verdi.

        Çin'in Fransa'dan daha fazla yüksek kalite ürün ve hizmet satın almak istediğini, ülkede iş ve yatırım için Fransız şirketlerine daha elverişli bir ortam sağlamaya çaba göstereceğini vurgulayan Vang, bunun karşılığında Fransa'nın da Çinli şirketlere "eşit, adil ve öngörülebilir" bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

        İki bakan ayrıca, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" için ortak çağrıda bulundu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #Fransa
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