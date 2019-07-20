Savunma İnovasyon Ajansı'nın (DIA) hazırladığı rapor ile Fransız ordusunun, gelecekteki olası tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan ve adına "kırmızı takım" denilen bir ekip kurduğu kaydedildi. Bu takımın görevi 'bozulma senaryoları önermek' olarak açıklandı. Takımın son derece gizli olan çalışmalarının 'kötü niyetli unsurlara' karşı mücadelede hayati öneme sahip olacağı bildirildi.

Beş bilim kurgu yazarından oluşan ekibin, terör örgütlerinin veya yabancı devletlerin ileri teknolojiyi nasıl kullanabileceğini hayal etmeye çalışacağı kaydedildi. Bilim kurgu fanatiği yazarların Paris’in stratejilerini veya konseptlerini ya da daha tipik askeri stratejistlerine ise odaklanmayacağı belirtildi. Ekibin daha çok fütüristik senaryolara odaklanacağı kaydedildi.

Bu yılki Bastille Günü kutlamaları sırasında sergilenen diğer silahlar arasında bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Nerod F5 mikrodalga sinyal bozucu da vardı. Bu silahla insansız hava araçlarının, kumanda cihazı ile iletişimini kesmek hedefleniyor.

Mali'de konuşlanmış Fransız askerlerini destekleyecek robotlar geliştirilmesi konusunda halen devam eden deneyler de Fransa ordusunun yenilikçi hamlelerine bir başka örnek.