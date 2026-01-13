Fransa ve Almanya İran'ın Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Barrot, "Fransa, Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) aracılığıyla, barışçıl göstericilere körü körüne uygulanan devlet şiddetini en sert şekilde tepki göstererek, baskıyı kınadı." dedi.

Barrot, bu durumu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye bildirdiklerini ve ayrıca bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Paris Büyükelçisi'ne de tekrar edeceklerini aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etti.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran rejiminin kendi halkına karşı acımasız tutumu şok edici. İran'ı güçlü bir şekilde, kendi vatandaşlarına karşı şiddeti sona erdirmeye ve onların haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi. İNGİLTERE İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İran'daki protestolar ve açıklanan ölü sayıları nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını açıkladı. Cooper, İran'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı değerlendirmede, İran'daki protestolarda ölenlerin sayısına ilişkin haberlerin endişe verici boyutlarda olduğunu dile getirdi. Ülkedeki protestoların büyüyerek devam ettiğini ifade eden Cooper, buna karşılık eylemcilerin şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti. Cooper, ülkede internet ve telefon hatlarında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bilgilerin net olmadığına değinerek, "Duyduklarımızın, felaketin gerçek boyutlarını anlatamayacak büyüklükte olmasından endişe ediyorum." dedi. İran'da yönetimin protestocuları suçlu ve terörist olarak gördüğünü söyleyen Cooper, "İngiltere, İranlı protestocuların vahşi şekilde öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyor. İran makamlarından kendi vatandaşlarının temel haklarını ve özgürlüklerini korumasını ve saygı duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cooper, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak şekilde İran'daki olayları kınadığını da hatırlatarak şunları kaydetti: "Ben de bu mesajı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle dün yaptığımız konuşmada doğrudan ilettim. İngiltere olarak şahit olduğumuz ölümler, şiddet ve baskı karşısında duyduğumuz derin nefreti ve dehşeti ortaya koyuyor, İran'ı acilen gittiği yoldan dönmeye çağırıyoruz. Son derece rahatsız edici haberler üzerine bugün, Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı (Hamish Falconer) benim talimatımla İran'ın Londra Büyükelçisini duyduğumuz korkunç iddialar hakkında cevaplar almak için Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran'ın bu tutumu bir sapma ya da istisna değildir. Aksine rejimin temel niteliği ve siciliyle bütünüyle örtüşüyor." "İngiltere'de geçen yıl 20 İran komplosu tespit edildi" İran'ı kendi halkına karşı baskıcı bir rejim olmakla suçlayan Cooper, İran eylemlerinin bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu, küresel anlamda ise Rusya'ya verdikleri desteğin olumsuz etkileri bulunduğunu dile getirdi. Cooper, İran'ın İngiltere'de de yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu anlatarak, "İran devleti, İngiltere topraklarında İran muhaliflerini, gazetecileri ve Yahudi toplumunu tehdit ediyor. Sadece geçen sene İran destekli 20'nin üzerinde komplo tespit edildi." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının İran'daki vatandaşlarının güvenliği için çalıştığını söyleyen Cooper, gözaltındaki İngiliz vatandaşlarıyla ilgili de İran yönetimiyle temas halinde olduklarını bildirdi. İran hükümetinin protestolar nedeniyle batıyı hedef gösterdiğini kaydeden Cooper, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunların tamamı, çaresiz bir rejim tarafından yayılan yalanlar ve propagandadan ibarettir. Bu yalanların, İran toplumunun her kesiminden insanları bir araya getiren, çok sayıda şehir ve bölgeye yayılan gerçek ve tabandan gelen bir hareketi baltalamasına izin verilmemelidir. İşte bu nedenle biz ve dünyanın dört bir yanındaki diğer hükümetler, rejimin ekmeğine yağ sürecek adımlar atmamakta ve sözlerimizin ya da eylemlerimizin onların yalanlarını ve propagandasını destekleyecek şekilde çarpıtılmasına izin vermemekte kararlıyız." Cooper, ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunması halinde İngiltere'nin destek verip vermeyeceği yönünde sorulan sorulara yanıtında ise İngiltere'nin İran üzerindeki siyasi ve ekonomik yaptırım baskısını artırmayı tercih ettiğini kaydetti.