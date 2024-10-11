Fransa, İspanya ve İtalya'dan ortak açıklama: İsrail'in BM Barış Gücü'nü hedef alması kınandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bu üç ülkenin uzun zamandır UNIFIL'e katkı sağladığı ve Lübnan ile İsrail’in ortakları oldukları aktarıldı.

Açıklamada, "Fransa, İtalya ve İspanya liderleri olarak İsrail silahlı kuvvetlerinin yakın zamanda UNIFIL'i hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Birçok barış gücü askerinin yaralanmasına tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in UNIFIL'e yönelik bu saldırılarıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği kaydedildi.