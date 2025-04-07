Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa lideri Macron Kahire'de: Mısır ve Fransa arasında 'stratejik' anlaşma | Dış Haberler

        Fransa lideri Macron Kahire'de: Mısır ve Fransa arasında 'stratejik' anlaşma

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahire'de ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır ve Fransa arasında 'stratejik' anlaşma
        ABONE OL

        Fransa lideri Macron, Gazze’deki gelişmelerin ele alınacağı üçlü zirve için dün Mısır'a geldi.

        Gazze gündemli üçlü zirve için Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından törenle karşılandı.

        Mısır devlet televizyonu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kahire'de ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

        Macron'un ziyaretinin temel gündem maddesi ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile düzenlenecek üçlü zirve.

        Görüşmelerde ayrıca, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin tedavisine yönelik Kahire ile Paris arasında yeni bir sağlık mutabakatının imzalanması, 10 kurumsal anlaşma ile sağlık, ulaşım, su ve yenilenebilir enerji gibi alanları kapsayan 12 ekonomik anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor.

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetiyle, bugün Mısır'da Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı Ürdün-Mısır-Fransa zirvesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde