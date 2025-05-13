Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 33. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı sürüyor. Paris SG, Lille, Marsilya ve Lyon haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 33. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa Ligue 1'nin 33. haftasının son maçı, Rennes ve Nice arasında oynandı.

        Rennes, evindeki mücadelede rakibi Nice'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Rennes puanını 38'e yükseltti.

        Lyon, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Monaco'a karşı 2-0 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Monaco puanını 58'e yükseltirken konuk ekip Lyon ise 54 puanda kaldı.

        Marsilya, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Havre'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 59 puana ulaştı.

        Lille, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Brest'e karşı direnç gösteremedi ve 2-0 mağlup olup, puan kaybetti. Lille için zor geçen bu maçın ardından Lille 57 puanda kaldı.

        Montpellier'e ligin 33. haftasında konuk olan Paris SG, rakibini 4-1 yenerek 78 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Montpellier ise 16 puanda kaldı.

        Toulouse, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Lens ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        St Etienne, bu hafta Reims'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip St Etienne oldu.

        Ligin 33. haftasında oynanan mücadelede Auxerre ile Nantes karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 41 puana, konuk ekip ise 32 puana sahip oldu

        Angers, ligin 33. haftasında Strasbourg'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 33. Haftanın Sonuçları
        10.05.2025 22:00
        Montpellier
        1
        Paris St Germain
        4
        İY(0-1)
        10.05.2025 22:00
        Stade Brest 29
        2
        Lille
        0
        İY(1-0)
        10.05.2025 22:00
        Toulouse
        1
        Lens
        1
        İY(0-0)
        10.05.2025 22:00
        Havre AC
        1
        Marsilya
        3
        İY(0-0)
        10.05.2025 22:00
        Reims
        0
        Saint Etienne
        2
        İY(0-2)
        10.05.2025 22:00
        Monaco
        2
        Olympique Lyon
        0
        İY(0-0)
        10.05.2025 22:00
        Auxerre
        1
        Nantes
        1
        İY(1-0)
        10.05.2025 22:00
        Angers
        2
        Strasbourg
        1
        İY(1-1)
        10.05.2025 22:00
        Rennes
        2
        Nice
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 33. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		32 24 6 2 78 52
        2
        Marsilya
        		32 18 5 9 59 23
        3
        Monaco
        		32 17 7 8 58 24
        4
        Nice
        		32 16 9 7 57 21
        5
        Lille
        		32 16 9 7 57 17
        6
        Strasbourg
        		32 16 9 7 57 14
        7
        Olympique Lyon
        		32 16 6 10 54 19
        8
        Lens
        		32 14 6 12 48 -1
        9
        Stade Brest 29
        		32 14 5 13 47 -3
        10
        Auxerre
        		32 11 8 13 41 -1
        11
        Rennes
        		32 12 2 18 38 1
        12
        Toulouse
        		32 10 8 14 38 0
        13
        Reims
        		32 8 9 15 33 -11
        14
        Angers
        		32 9 6 17 33 -20
        15
        Nantes
        		32 7 11 14 32 -16
        16
        Havre AC
        		32 9 4 19 31 -30
        17
        Saint Etienne
        		32 7 6 19 27 -39
        18
        Montpellier
        		32 4 4 24 16 -50

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 34. Hafta Maçları
        17.05.2025 22:00
        Lens
        Monaco
        17.05.2025 22:00
        Nantes
        Montpellier
        17.05.2025 22:00
        Olympique Lyon
        Angers
        17.05.2025 22:00
        Nice
        Stade Brest 29
        17.05.2025 22:00
        Paris St Germain
        Auxerre
        17.05.2025 22:00
        Marsilya
        Rennes
        17.05.2025 22:00
        Saint Etienne
        Toulouse
        17.05.2025 22:00
        Lille
        Reims
        17.05.2025 22:00
        Strasbourg
        Havre AC
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı