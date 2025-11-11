Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 11. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 11. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 11. hafta maçları tamamlandı. Paris SG, Lille, Marsilya ve Lyon haftayı galibiyet ile tamamladı. Fransa Ligue 1'de 11. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 11. haftanın sonuçları
        Brest ile Lyon takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 11. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Lille, kendi evindeki mücadelede Angers'i 1-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 20 puana yükseldi.

        Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Nice'yi 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 24 puana yükseldi.

        Deplasmandaki zorlu maçta Lyon, rakibi Brest ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Brest puanını 10'a yükseltirken konuk ekip Lyon ise 20 puana ulaştı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Marsilya, ev sahibi Auxerre'yi deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Marsilya puanını 22'ye yükseltmeyi başardı.

        Lig'in 11. haftasında Paris FC deplasmanda Monaco'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Paris FC oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Ligin bu haftasında Rennes ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

        Lorient'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Lens, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Metz, 11. haftada oynanan mücadelede Nantes'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Metz böylece 8 puana yükseldi. Metz'i ağırlayan Nantes ise 9 puanda kaldı.

        Toulouse, evindeki mücadelede rakibi Havre ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 11. Haftanın Sonuçları
        01.11.2025 19:00
        Paris St Germain
        1
        Nice
        0
        İY(0-0)
        01.11.2025 21:00
        Monaco
        0
        Paris FC
        1
        İY(0-0)
        01.11.2025 23:05
        Auxerre
        0
        Marsilya
        1
        İY(0-1)
        02.11.2025 17:00
        Rennes
        4
        Strasbourg
        1
        İY(2-0)
        02.11.2025 19:15
        Lens
        3
        Lorient
        0
        İY(1-0)
        02.11.2025 19:15
        Lille
        1
        Angers
        0
        İY(1-0)
        02.11.2025 19:15
        Nantes
        0
        Metz
        2
        İY(0-0)
        02.11.2025 19:15
        Toulouse
        0
        Havre AC
        0
        İY(0-0)
        02.11.2025 22:45
        Stade Brest 29
        0
        Olympique Lyon
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 11. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		11 7 3 1 24 12
        2
        Marsilya
        		11 7 1 3 22 14
        3
        Lens
        		11 7 1 3 22 7
        4
        Lille
        		11 6 2 3 20 10
        5
        Monaco
        		11 6 2 3 20 6
        6
        Olympique Lyon
        		11 6 2 3 20 4
        7
        Strasbourg
        		11 6 1 4 19 6
        8
        Nice
        		11 5 2 4 17 0
        9
        Toulouse
        		11 4 3 4 15 2
        10
        Rennes
        		11 3 6 2 15 1
        11
        Paris FC
        		11 4 2 5 14 -2
        12
        Havre AC
        		11 3 4 4 13 -4
        13
        Stade Brest 29
        		11 2 4 5 10 -4
        14
        Angers
        		11 2 4 5 10 -7
        15
        Nantes
        		11 2 3 6 9 -7
        16
        Lorient
        		11 2 3 6 9 -12
        17
        Metz
        		11 2 2 7 8 -16
        18
        Auxerre
        		11 2 1 8 7 -10

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 12. Hafta Maçları
        07.11.2025 22:45
        Paris FC
        Rennes
        08.11.2025 19:00
        Marsilya
        Stade Brest 29
        08.11.2025 21:00
        Havre AC
        Nantes
        08.11.2025 23:05
        Monaco
        Lens
        09.11.2025 17:00
        Lorient
        Toulouse
        09.11.2025 19:15
        Metz
        Nice
        09.11.2025 19:15
        Strasbourg
        Lille
        09.11.2025 19:15
        Angers
        Auxerre
        09.11.2025 22:45
        Olympique Lyon
        Paris St Germain
