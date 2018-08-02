Olay, Orly Havalimanında yaşandı. Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı. Kavga nedeniyle havalimanının bir bölümünün, bir saat süreyle yolculara kapatıldığı ifade edildi.

Her iki şarkıcının da Barselona'da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde "Kalash" isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir sosyal medya üzerinde birbirleriyle atışan Senegal asıllı Booba ve Fildişi Sahilleri asıllı Kaaris, Orly Havalimanı'nda pasaport kontrolünü geçtikten sonraki bölümde bulunan bir butikte, yolcuların gözü önünde kavga etti. Tarafların, şiddetli kavga sırasında butikteki parfüm şişelerini de birbirlerine attıkları belirtildi.

Booba ve Kaaris'in arasındaki kavgayı gören yolcuların, cep telefonlarından aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak, yoğun ilgi gördü.

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