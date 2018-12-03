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Fransa sokakta: Protestolar bitmiyor!

03.12.2018 - 13:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Fransa'da halk 17 Kasım'dan bu yana ülke genelinde "sarı yelekliler" adıyla örgütlenen eylemciler, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor.

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    Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.

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    Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

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    Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yeleklileri" destekliyor.

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    Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

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    Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te devam eden protestolardan sorumlu olanların yaptıklarından dolayı cezalandırılacağını söyledi.

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    Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. 

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    Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

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    Avrupa basınındaki bazı haberlerde bu gösteriler "gerilla savaşına" benzetildi ve başkent Paris'in "kaos ortamına" sürüklendiği yorumu yapıldı.

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    İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasında bulunurak olağanüstü hal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.

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    17 Kasım'dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

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    158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, bin 81 kişi gözaltına alınmış ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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    Protestolar Fransa'nın dışında da ortaya çıkmaya başladı.

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    Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı. Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı.

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    Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu.

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    Dışişleri Bakanlığınca, Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları istendi.

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