Fransa'da halk 17 Kasım'dan bu yana ülke genelinde "sarı yelekliler" adıyla örgütlenen eylemciler, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor.
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Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.
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Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.
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Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yeleklileri" destekliyor.
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Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.
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Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te devam eden protestolardan sorumlu olanların yaptıklarından dolayı cezalandırılacağını söyledi.
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Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı.
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Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.
Dışişleri Bakanlığınca, Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları istendi.
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