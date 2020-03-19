HABERTURK.COM / İHA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı.

Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.

Fransa'da koronavirüs salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Fransa'da şimdiye kadar 9.043 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülkede 243 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanırken, 12 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

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