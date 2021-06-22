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Fransız işçilerden, nükleer enerji üretimini azaltacak grev

Fransa’da nükleer reformu protesto eden işçiler, sabah saatlerinden itibaren ülkede nükleer enerji üretimini 1,2 gigawatt ve hidroelektrik santrallerde 614 megawatt azalttı.

Fransız işçilerden, nükleer enerji üretimini azaltacak grev
Fransa’da nükleer santrallerde grev
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Reuters

Fransa’nın nükleer reform planını protesto eden işçiler, salı günü saat 06.23 GMT'ye kadar nükleer enerji üretimini yaklaşık 1,2 gigawatt ve hidroelektrik santrallerinde 614 megawatt azalttı.

Fransa'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE ve Fransa merkezli elektrik iletim şirketi EDF'den alınan verilere göre, nükleer enerji üretimini azaltan grev, mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 3,22'sine tekabül ediyor.

Nükleer reform planı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından savunuluyor ve ekim ayında reform planının parlamentodan geçmesi planlanıyor.

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