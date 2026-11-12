Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tolga Akış tahliye edildi

        Tolga Akış tahliye edildi

        'Manifest' grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakim karşısına çıktı. Tolga Akış savunmasında, "Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum" dedi. Mahkeme, 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akış'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verirken duruşmayı 18 Mart 2027 tarihine erteledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın ardından tutuklanan ve hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Tolga Akış, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        DHA'daki habere göre İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akış ve avukatı katılırken, müzik camiasından bazı isimler de adliyeye geldi.

        "ÜYELERİN VE BENİM SUÇ KASTIMIZ YOKTUR"

        Tutuklu sanık Tolga Akış, duruşmadaki savunmasında, “77 gündür, bence işlemediğim bir suç nedeniyle cezaevinde yatıyorum. Bu suçu neden işlemediğimi birkaç örnekle anlatmak istiyorum. İddianamede müstehcenlik suçunun hangi fiile dayandırıldığını muallak buldum. Konserden bahsediyorsak, yapımcıların rolü bir işi gerçekleştirmek uğruna partnerleri bir araya getirmektir. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız gibi, önceden bilmemiz de mümkün değildir.

        REKLAM

        Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Yine de konserle ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Konser tamamen 18 yaşından büyük bireyler için yapılmıştır. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konseri 18 yaş üstü olarak tanıtmamızın sebebi, mekanın 18 yaş sınırının bulunmasıdır. Bu mekanla alakalıdır, konserin teması değildir.

        Ayrıca görüntü paylaşılmamasıyla ilgili net bir ibaremiz vardı. Üçüncü kişilerin paylaştığı görüntüleri biz yaymadık. Bunu, başka kişilerin yaydığı görüntüleri biz yaymışız gibi görünmesin diye söylüyorum. Resmi mecralarımızın hiçbirinde konserle ilgili paylaşım yapılmamıştır. Hatta başkalarınca paylaşılan konser görüntülerinin paylaşılmaması için suç duyurusunda bulunduk.

        REKLAM

        Bunlar da benim suça ilişkin bir tutumum olmadığını gösterir. Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Manifest grubundaki kızların yargılandığı ve ceza aldığı davaya konu olan konserdeki hareketler önceden planlanmamıştı. Manifest grubu genel anlamda birleştirici, pozitifliği öne çıkaran bir gruptur. Üyelerin ve benim suç kastımız yoktur” dedi.

        TOLGA AKIŞ İÇİN TAHLİYE KARARI

        Mahkeme, Tolga Akış’ın ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve dosyanın mütalaa hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 18 Mart 2027 tarihine ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 11 Kasım 2026 (Kanser İlacı Çetesine Operasyon: 650 Milyon TL'lik Vurgun)

        Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te gündemin iki kritik soruşturma dosyası tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada yaşanan sıcak gelişmeler ele a...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti