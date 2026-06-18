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        Haberler Spor Futbol Fransız savunması 7 maçta yalnızca 2 gol yedi: Dünya Kupası'nın kale rekoru

        Fransız savunması 7 maçta yalnızca 2 gol yedi: Dünya Kupası'nın kale rekoru

        Şampiyonluk yolunda 7 maçta sadece 2 gol yemek nasıl olur? Bu rekoru Fransa tek başına taşımıyor, üç ayrı turnuvada üç farklı kaleci aynı sayıya ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        7 maçta yalnızca 2 gol yediler

        Başlık Fransa diyor ama rekor aslında üç ülkenin ortak malı. Fransa 1998'de, İtalya 2006'da, İspanya 2010'da şampiyonluğa yürürken yedi maçta yalnızca ikişer gol yedi. Üç turnuva, üç farklı kaleci, aynı iki sayısı. Fabien Barthez, Gianluigi Buffon ve Iker Casillas. 2026 Dünya Kupası bu günlerde sürerken, kupayı kaldıran bir takımın kalesini neredeyse boş tutmasının ne kadar zor olduğu yeniden konuşuluyor.

        RAKAM DEĞIL, GİZEM

        Bir takım Dünya Kupası boyunca yedi maç oynar. Grup turunda üç, eleme turlarında dördü. Bu yedi maçta sadece iki gol yemek, ortalama olarak her üç buçuk maçta bir gol demek. FIFA istatistiklerine göre kupayı kazanan hiçbir ekip bu eşiğin altına inemedi.

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        Barthez, Buffon ve Casillas'ın isimlerini yan yana getiren de tam bu. Üçü de kupayı kaldırdı, üçü de finale kadar kalesini büyük ölçüde kapalı tuttu. İlginç olan, üçünün de farklı oyun anlayışına sahip takımlarda bunu başarmasıydı.

        O 2 GOL NASIL GELDİ?

        Yenen o iki golün hikâyesi rakamdan daha çarpıcı. Çünkü hiçbiri klasik bir "savunma çöktü" anı değil.

        Fransa 1998'de ilk golünü grup aşamasında Danimarka'dan yedi, o da Michael Laudrup'un penaltısıydı. Maçı yine de 3-2 kazandılar. İkinci gol yarı finalde Hırvatistan'dan geldi, Davor Suker attı. Ama aynı maçta Lilian Thuram iki gol birden bularak Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. Finalde Brezilya 3-0 dağıtıldı ve Barthez temiz bir sayfayla turnuvayı kapattı.

        İtalya'nınki daha da tuhaf. 2006'da Buffon'un yediği ilk gol bir rakip golü bile değildi. Grup maçında ABD'ye karşı Cristian Zaccardo topu kendi kalesine soktu. İkinci ve son gol ise finalde Zinedine Zidane'ın kullandığı penaltıydı. Aynı Zidane'ın sahadan kırmızı kartla atıldığı, penaltılara uzanan o final maçında. Yani Buffon, kapalı oyundan turnuva boyunca tek bir rakip golü yemedi.

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        İspanya 2010'da iki golü de grup aşamasında yedi. İlki İsviçre karşısında Gelson Fernandes'ten geldi ve İspanya'nın turnuvadaki tek yenilgisi oldu. İkincisini Şili'ye karşı Alexis Sanchez attı, o maçı İspanya 2-1 aldı. Eleme turlarına girildiğinde Casillas'ın kalesi tek gol görmedi. Final dahil dört maç, hiç gol yok.

        Üç takımda da örüntü birbirine benziyor. Çıkış turlarında savunma neredeyse hiç delinmedi. Yenen goller ya kendi hatasından, ya bir penaltıdan, ya da grup aşamasının erken sürprizlerinden çıktı.

        KALECİ TEK BAŞINA YAPAMAZ

        Bu rekoru anlatırken FIFA üç kaleciyi öne çıkarıyor. Ama bir kaleci tek başına yedi maçı iki golle kapatamaz. Önündeki duvar olmadan olmaz.

        Fransa'da bu duvarın adı Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram ve Bixente Lizarazu'ydu. İtalya'da ise Fabio Cannavaro vardı. O turnuvada öyle oynadı ki yılın Altın Top ödülünü, yani dünyanın en iyi futbolcusu unvanını bir defansçı olarak aldı. İspanya'da Carles Puyol ile Gerard Pique ikilisi rakibi kendi yarı sahasına hapsetti, top çoğu zaman rakipte değil İspanya'daydı.

        İspanya örneği biraz farklı işliyor. Onlar topa o kadar çok sahip oluyordu ki rakibin pozisyon üretmesi zaten zorlaşıyordu. Fransa ve İtalya'da ise blok daha klasik, daha sert bir defansa dayanıyordu. Yani aynı rekora üç ayrı yoldan ulaşılmış.

        2026 Dünya Kupası daha grup aşamasının ilk maçlarında. Hangi takımın iki gol sınırının altında ilerlediğini söylemek için henüz çok az maç oynandı. Asıl sınav eleme turlarında başlayacak. Üstelik bu turnuvada kadro 32'den 48 takıma çıktı ve şampiyon adayının oynadığı maç sayısı yediden sekize uzadı. Yani Barthez, Buffon ve Casillas'ın ulaştığı eşik artık bir maç daha fazla temiz savunma istiyor. Rekorun bu turnuvada kırılıp kırılmayacağını anlamak için kupanın son haftalarını beklemek gerekecek.

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