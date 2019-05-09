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Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

İHA

Fransa’dan traktörüyle dünya turuna çıkan 53 yaşındaki Mare Jardin, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sokaklarında turlayıp, mola verdi. Fransız turist görenlerin ilgi odağı oldu

Fransız turist

53 yaşındaki Fransız Mare Jardin, 1958 model Massey Ferguson traktörü ve arkasında bağlı çekme karavanıyla ülkesinden hareket ederek, dünya turuna çıktı.

İHA'nın haberine göre Avrupa ülkelerini geçerek Türkiye’ye ulaşan Fransız turist, çok sevdiği traktörüyle Malkara ilçe merkezinde sokak turu gerçekleştirdi.

İlçe halkı, Fransız turiste samimi bir ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çekildi.

YOLCULUK 1 YIL SÜRECEK

Hayalinde olduğu dünya turunu çok sevdiği traktörüyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mare Jardin, “Fransa’dan uzun bir dünya yolculuğuna çıktım. Birçok ülkeyi görme fırsatım oluyor. Şu an Türkiye’deyim ve güzel bir havası var. Macera dolu, zevkli bu yolculuğu son durak Hindistan’da tamamlayacağım. Fransa’ya dönüş ile birlikte 1 yılda bitecek. Konaklama ve yeme içmeyi karavanımda yapıyorum” diye konuştu.

Mare Jardin, Fransa’dan Hindistan’a düzenlediği sefer için, karavanın üzerinde çizilmiş haritada içerisinden geçeceği ülkeleri gösterdi.

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