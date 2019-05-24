Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fransızların SUV-Coupe modeli satışa çıkıyor

Renault, marka tarihindeki ilk SUV-Coupe modelini Arkana'yı satışa sunmaya hazırlanıyor. Geçen yıl konsept olarak sergilenen modelin, Moskova'da üretilerek ilk etapta Rusya'da satışa çıkması planlanıyor. 1.3 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzıman birlikteliği ile üretilecek modelin, ilerleyen yıllarda diğer pazarlarda da satışa çıkacağı açıklandı

renault arkana

Fransız üretici Renault, geçen yıl Moskova Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Arkana konseptinin üretim versiyonunu sergiledi.

Son zamanlarda gittikçe yükselen bir trend halin gelen Coupe-SUV şeklinde tasarlanan model, şimdilik sadece Rusya'da satışa sunulacak.

Ön ve arka yüzü markanın diğer modellerinden tanıdık olan Arkana, Renault'un Moskova fabrikasında üretilecek.

Yaz aylarında ise modelin Rusya pazarında satışa çıkması bekleniyor.

1.3 litrelik 150 beygir gücündeki TCE benzinli motor ile satışa çıkacağı bildirilen modelde, Renault'un ortağı Nissan modellerinde kullanılan X-Tronic CVT otomatik şanzımana yer verildiği açıklandı.

Otomobilde 4 tekerlekten çekiş sisteminin sunulduğu da verilen bilgiler arasında.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Arkana önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda da satışa çıkacak. Modelin XM3 isimli kardeşi ise Kore fabrikasında üretilerek Samsung markası altında ülkede satışa sunulacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Opel Corsa yenilendi
OTOMOBİLYüzde 100 elektrikli oldu
Skoda'nın amiral gemisi makyajlandı!
OTOMOBİLAmiral gemisi akıma kapıldı!
Avrupa otomotiv pazarı daraldı
OTOMOBİLAvrupa binekte geriledi, ticaride büyüdü
Ünlü CEO'ya rakibinden veda filmi!
OTOMOBİLEmekli oldu rakibinin arabasına bindi!
Hibrit motoruyla gelecek
OTOMOBİLAraziye 'makyajlı' çıkacak!
Bakan Varank'tan 'Yerli Otomobil' açıklaması
OTOMOBİL"Yerli Otomobil'in prototipi yıl sonunda çıkacak"
Son dakika: Volkswagen fabrikası nerede olacak? Skoda sendikasından Türkiye açıklaması
OTOMOBİLVolkswagen fabrikası nerede olacak?
Kuveytli filo kiralama şirketini Türk firma satın aldı
OTOMOBİLKuveytli devi Türk şirket satın aldı!
Yüzde 20 büyüme hedefliyor
OTOMOBİLLastiğe 45 milyon dolar yatıracak!
Toyota Granvia tanıtıldı
OTOMOBİLMultivan'a Japon rakip geldi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X