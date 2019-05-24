Fransız üretici Renault, geçen yıl Moskova Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Arkana konseptinin üretim versiyonunu sergiledi.

Son zamanlarda gittikçe yükselen bir trend halin gelen Coupe-SUV şeklinde tasarlanan model, şimdilik sadece Rusya'da satışa sunulacak.

Ön ve arka yüzü markanın diğer modellerinden tanıdık olan Arkana, Renault'un Moskova fabrikasında üretilecek.

Yaz aylarında ise modelin Rusya pazarında satışa çıkması bekleniyor.

1.3 litrelik 150 beygir gücündeki TCE benzinli motor ile satışa çıkacağı bildirilen modelde, Renault'un ortağı Nissan modellerinde kullanılan X-Tronic CVT otomatik şanzımana yer verildiği açıklandı.

Otomobilde 4 tekerlekten çekiş sisteminin sunulduğu da verilen bilgiler arasında.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Arkana önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda da satışa çıkacak. Modelin XM3 isimli kardeşi ise Kore fabrikasında üretilerek Samsung markası altında ülkede satışa sunulacak.