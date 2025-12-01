Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Takımımla gurur duyuyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Takımımla gurur duyuyorum

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

        Giriş: 01.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:20
        "Takımımla gurur duyuyorum"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi.

        "MAÇI HAK ETTİK"

        Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

        FRED'DEN HAKEM YORUMU

        Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence." dedi.

        "HALA YARIŞTAYIZ"

        Derbi beraberlik bitse de şampiyonluk inancını vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

