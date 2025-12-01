Fred: Takımımla gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM" Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi. REKLAM

"MAÇI HAK ETTİK" Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

FRED'DEN HAKEM YORUMU Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence." dedi.