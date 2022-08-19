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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fredrik Midtsjö’den Galatasaray'a kötü haber - Son dakika spor haberleri
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Fredrik Midtsjö’den Galatasaray'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Galatasaray'a Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Fredrik Midtsjö’den Galatasaray'a kötü haber - Son dakika spor haberleri

Süper Lig’in 3. haftasında bugün Ümraniye deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta yaşanan sürpriz mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Ancak Antalya maçında sonradan oyuna girerek asist yapan ve Giresun maçında olumlu tepkiler alan Fredrik Midtsjö’den kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden ve MR sonucunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçlinin yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DUBOIS 3 HAFTADIR TEDAVİDE

Sezonun hemen öncesinde Fiorentina’yla oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu Dubois, hala takımla çalışmalara başlayamadı. Sağ arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Fransız oyuncunun 19 gündür tedavisi sürüyor.

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