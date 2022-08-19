Süper Lig’in 3. haftasında bugün Ümraniye deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta yaşanan sürpriz mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Ancak Antalya maçında sonradan oyuna girerek asist yapan ve Giresun maçında olumlu tepkiler alan Fredrik Midtsjö’den kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden ve MR sonucunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçlinin yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.