Fremad Amager - FC Roskilde maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fremad Amager, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü FC Roskilde takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Fremad Amager 2 puanla 11. sırada, FC Roskilde 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fremad Amager, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; Fremad Amager galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, FC Roskilde galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fremad Amager son haftadaki Vejle-Kolding müsabasında 1-0 kazandı.

FC Roskilde ise Thisted karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fremad Amager, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fremad Amager, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

FC Roskilde, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Roskilde 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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