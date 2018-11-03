Fremad Amager - Naestved maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında Fremad Amager ile Naestved, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:45. 18 puanlı Fremad Amager 8. sırada bulunuyor, Naestved 25 puana sahip ve 3. sırada. Fremad Amager son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Naestved, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 494. İddaa'da Fremad Amager kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Naestved kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Fremad Amager son hafta oynanan LFA maçında 2-0 yenildi.

Naestved ise Elite 3000 karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Fremad Amager, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fremad Amager, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Naestved, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Naestved, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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