İstanbul Başkaşehir'de bir otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine uçtu. Dehşet anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Fren yerine gazan basan sürücü, sitenin girişine doğru ilerlerken yolda yürüyen bir kadınla karşı karşıya kaldı. Sürücü, bu sırada fren yerine gaza basınca kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.