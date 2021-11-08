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Haberler Gündem 3. Sayfa FUHUŞ REZALETİ... Son dakika: Masaj salonuna baskın! 8 kadın tutuklandı - VİDEO HABER
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Masaj salonuna baskın! 8 kadın tutuklandı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı

FUHUŞ REZALETİ... Son dakika: Masaj salonuna baskın! 8 kadın tutuklandı - VİDEO HABER
Masaj salonuna baskın! 8 kadın tutuklandı!
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DHA

Balıkesir'de, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi.

13'Ü KADIN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı.

8'İ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, `Fuhşa yer temin etmek´, `Fuhşa aracılık´ ve `Zorla fuhuş yaptırmak´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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