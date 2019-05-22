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Fuhuş tuzaklı gasp! 'Ya eşin gelir ya da döve döve öldürürüm'

İHA

Kayseri'de, işçi Ömer A.'yı cinsel ilişki bahanesiyle evine çağırıp, peruk ve jartiyer giydirip fotoğraflarını çektikten sonra 450 lirasını gasbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan C.B.'nin cezası belli oldu. Sanığa, ‘yağma’ suçundan 12 yıl, ‘müstehcen görüntüler bulundurma’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mağdur Ö.A. mahkemedeki ifadesinde, "Bana 'Buradan çıkışın iki ihtimali var. Ya eşin gelir kurtarır ya da döve döve öldürürüm’ dedi. Daha sonra 450 TL paramı aldı, 5 bin TL’ye tamamlamam için beni tehdit etti, sonra serbest bıraktı. Şikâyetçiyim" dedi

Kayseri

Kayseri’de cinsel ilişkiye girme bahanesiyle 38 yaşındaki adamı eve çağıran, jartiyer ve kadın peruğu takarak fotoğraflarını çekip, 450 TL parasını gasp eden 38 yaşındaki sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İHA'nın haberine göre, Kayseri'de, bir blog sayfasında tanışan mağdur Ö.A. (38) ile şüpheli C.B. (38) bir süre sohbet etti. Ardından 19 Mart 2017’de şüpheli C.B., cinsel ilişki vaadiyle Ö.A.'yı evine çağırdı. İddiaya göre, saat 01.00’de Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’ndeki eve gelen Ö.A., selfie çekip C.B.'ye peruk ve kadın kıyafeti giydirdi. C.B., daha sonra uzun süre bu şekilde bekleyen Mağdur Ö.A.'nın 450 TL’sini alarak, darp etti. Şikâyet edilen şüpheli C.B. hakkında ‘cinsel istismar’, ‘yağma’, ‘müstehcen görüntüler bulundurma’ ve ‘şantaj’ suçlarından dava açıldı.

'İNTERNETTEN RAHATSIZ EDİYORDU'

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada başka suçtan tutuklu sanık C.B. ile mağdur Ö.A. ve mağdur avukatı Samet Uzun hazır bulundu. 38 yaşındaki sanık C.B. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Cinsel saldırıda bulunmadım, şantaj yapmadım, zorla parasını almadım. Telefonumda çıkan müstehcen görüntüler, emanet telefondandır. Telefon bana ait değildir. Mağdur uzun zamandır beni internette rahatsız ediyordu. Fotoğrafları kendisi çekti, eşimden 4 aydır ayrı yaşıyorum" diye konuştu.

'5 BİN TL'YE TAMAMLAMAM İÇİN TEHDİT ETTİ'

38 yaşındaki mağdur Ö.A. ise, mahkemedeki ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Olay günü üzerimde 450 TL vardı. Beni eve çağırdı, üzerimdeki jartiyeri sanık başka odadan getirdi, fotoğrafları çekip atmamı istedi. Ben de çekip gönderdim. Sonra bana 'Buradan çıkışın iki ihtimali var. Ya eşin gelir kurtarır ya da döve döve öldürürüm’ dedi. Daha sonra 450 TL paramı aldı, 5 bin TL’ye tamamlamam için beni tehdit etti, sonra serbest bıraktı. Şikâyetçiyim."

14 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık C.B.’ye 'yağma' suçundan 12 yıl, ‘müstehcen görüntüler bulundurma’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası ile bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi. Sanığa ‘şantaj’ suçunun yağmanın içinde olduğu gerekçesiyle hüküm verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme ayrıca ‘cinsel istismar’ suçundan ise beraat verdi.

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