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Funda Arar: Artık sevdalar dijital!

Önceki akşam konser veren ünlü şarkıcı Funda Arar, dinleyicileri için, "Bu Sabah Güneş Doğmuyor" şarkısını seslendirdi. Arar, ardından, "Sevdalar artık mektupla başlamıyor. Artık mektup yok... Artık sevdalar dijital..." ifadelerini kullandı

Funda Arar: Artık sevdalar dijital! - Magazin haberleri
"Artık sevdalar dijital!"
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HABERTURK.COM

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Neredeyse her yıl bir albüm yapıyorsunuz, bu zamanda albüm yapmak cesaret işi değil mi?" sorusuna yanıt verdi.

"BEN ALBÜM KADINIYIM"

Funda Arar, konuyla ilgili, "Ben albüm kadınıyım. Dinleyicilerim benden albüm bekliyor. Sürekli mesajlar alıyorum." açıklamasını yaptı.

"BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM"

Sahne sırasında izleyicilerin alkışları üzerine Arar, "Bu anı ölümsüzleştirelim." dedi ve telefonunu istedi. Ünlü şarkıcı, Harbiye Açıkhava'yı dolduran hayranlarıyla beraber sahnede selfie çekti.

Konser sırasında beraber şarkı söylemek isteyen bir hayranının isteğini kırmayan Funda Arar, hayranını sahneye davet etti. Arar, hayranıyla birlikte "Rum Havası" şarkısını söyledi.

"ARTIK SEVDALAR DİJİTAL"

"Bu Sabah Güneş Doğmuyor" şarkısını seslendiren Funda Arar, "Sevdalar artık mektupla başlamıyor. Artık mektup yok... Artık sevdalar dijital..." dedi.

"KADINLARIMIZI İNCİTMEYELİM"

Arar, "Kadınlarımız önemli, kadınlarımız güzel, kadınlarımız anne... Onları incitmeyelim, saçlarının teline bile zarar gelsin istemiyoruz" diyerek, "Neyse" şarkısını şiddet gören kadınlar için seslendirdi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Arar şarkılarını, konser alanını dolduran sevenleriyle beraber seslendirdi. Ayrıca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da konseri izleyenler arasındaydı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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