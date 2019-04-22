Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, 4 yaşındaki Furkan Y.'nin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı.

Furkan Y., 5 gün önce Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynadıktan sonra eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine Furkan Y.'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Furkan Y.'nin kaybolmasına ilişkin Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı.

AİLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçlerince küçük çocuğun yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Bu ifadeler sonucu durumları şüpheli görülen Furkan Y.'nin babası F.Y., amcası H.S.Y., dedesi E.Y. ve babaannesi Y.Y. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaybolan Furkan Y.'nin bulunması için jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 5 gündür sürdürülen çalışmalarda da küçük çocuğa ait bir ize ulaşılamadığı öğrenildi.

BABANIN İFADESİ MEZAR AÇTIRDI

Küçük Furkan'ın yakalanan yakınlarının ifadesi doğrultusunda ekipler harekete geçti. Baba Fehim Y.'nin ‘Benim çocuğum mezarda yatıyor’ ifadesi üzerine ekiplerce köy mezarlığında kazı yapıldı. Kazıda 3 yıl önce vefat eden bir çocuğun cesedine ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin söz konusu çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin kaybolan Furkan Y.'ye ait olmadığı belirtildi. Kaybolan Furkan'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara bugün devam edileceği kaydedildi.