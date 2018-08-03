Fürth - Sandhausen düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Fürth ile Sandhausen, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Fürth, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandhausen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 265 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fürth kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Sandhausen sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Fürth son haftadaki Bochum müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sandhausen ise Darmstadt 98 karşılaşmasında 1-2 kazandı.

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