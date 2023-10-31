Son dakika: 28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!

Son dakika: 28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!

Son dakika haberi 28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu! Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi.

Kahramanlar Operasyonu kapsamında 28 ilde terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 61 bin 500 jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda terör örgütü üyelerinin kış hazırlığına darbe vuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK

2️⃣8️⃣ İLDE

4️⃣.7️⃣3️⃣1️⃣ TİMDEN OLUŞAN

6️⃣1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ JANDARMA İLE KAHRAMANLAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️



Teröristlerin İnlerini Bir… pic.twitter.com/2iICS9QN8l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2023

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip imha edildi. Bu operasyonlarda; 11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kg patlayıcı madde, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi), 12 adet mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış) 27 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 12 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 10 bin 135 adet mühimmat (çeşitli silahlar için), 10 adet el bombası, 6 adet elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.