Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 23° Ankara Kısmen Güneşli 25° İzmir Parçalı Bulutlu 26° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Güneşli 22° Bursa Güneşli 24° Adana Parçalı bulutlu 31° Diyarbakır Parçalı bulutlu 27° Gaziantep Parçalı bulutlu 27° Ağrı Güneşli 19°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.