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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı | Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 31 Ekim

        Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 07:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:45
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        İki bölge için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 26°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 27°

        Ağrı

        Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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