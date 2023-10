Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı

Geçtiğimiz ay içerisinde yepyeni akıllı telefonu iPhone 15 ile birlikte yenilenen akıllı saat serisi Apple Watch Series 9'u görücüye çıkartan Apple merakla beklenen Macbook serisini de Cadılar bayramı etkinliği ile duyurdu.

2020 yılından bu yana tıpkı iPhone’larda olduğu gibi bilgisayarlarında da kendi işlemcilerini kullanmaya başlayan Apple, M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini; bu işlemcilere sahip teni Macbook Pro ve iMac'lerin tanıtımını Halooween (Cadılar bayramı) kutlamaları ile gerçekleştirdi.

YENİ İŞLEMCİ YENİ MACBOOKLARA HAYAT VERECEK

ABD'li üretici, Apple, bugün gerçekleştirdiği 'Scary Fast' (Korkunç Hızlı) etkinliğinde yeni donanımlarını görücüye çıkardı. Apple M3 işlemcisi de tanıtılan ürünler arasında yer alırken güç ve verimlilik odaklı bu yeni işlemcinin yeni MacBook’lara güç vereceği açıklandı.

Her şeyi bir arada sunan olarak belirtilen 'all in one' yeni M3 işlemci ile donatılan iMac’lerin Türkiye’deki satış fiyatı ise 49.999 TL’den başlayacak. Macbook Pro’ların başlangıç fiyatı ise 62.999 TL olarak belirlendi. Türkiye'de de ön siparişi başlayan ürünler 10 Kasım’dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. M3 işlemcili iMac 512 GB, 10 çekirdek GPU'nun fiyatı 64.319 TL olurken, M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB ise 148.399 TL'ye kadar çıkıyor.

TASARIM BENZER İŞLEMCİ BAMBAŞKA

ABD'li üreticinin yeni iPhone lansmanında da aldığı en büyük eleştiri dışarıdan bakıldığında bir önceki nesil akıllı telefonu ile neredeyse aynı gözükmesiydi. Titanyum malzeme eklenmesine karşın çok da büyük farklılık yokmuş gibi gözüküyordu. Benzer bir durum yeni Macbook ve iMaclerde de söz konusu. Tasarım neredeyse hiç değişmezken. Esas değişim ürünlerin kalbindeki işlemcide gerçekleşti.

Yeni M3 işlemcide dördü performans dördü verimlilik olmak üzere 8 çekirdek yer alıyor. Apple, M1’den yüzde 35 ve M2’den ise yüzde 20 daha hızlı olduğunun altını çiziyor. 25 milyar transistör barındıran M3; 24 GB’a kadar RAM desteğine sahip.