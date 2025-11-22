Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, model sevgilisi Oriana Correia Gomes’e, Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulundu.

Oriana Correia Gomes, kendi doğum gününde, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Oriana Correia Gomes

AYRILIKTAN 4 AY SONRA EVLİLİK KARARI

Bertuğ Özgür Yıldırım, ağustos ayında internet ünlüsü Ala Tokel ile yollarını ayırmıştı.

Bertuğ Özgür Yıldırım - Ala Tokel

Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demişti. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.