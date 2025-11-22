Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım evleniyor
Başakşehir Futbol Kulübü'nde top koşturan Bertuğ Özgür Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e, doğum gününde sürpriz yaparak, Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulundu
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, model sevgilisi Oriana Correia Gomes’e, Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulundu.
Oriana Correia Gomes, kendi doğum gününde, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.Oriana Correia Gomes
AYRILIKTAN 4 AY SONRA EVLİLİK KARARI
Bertuğ Özgür Yıldırım, ağustos ayında internet ünlüsü Ala Tokel ile yollarını ayırmıştı.Bertuğ Özgür Yıldırım - Ala Tokel
Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demişti. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.