        Haberler Magazin Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes evleniyor - Magazin haberleri

        Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım evleniyor

        Başakşehir Futbol Kulübü'nde top koşturan Bertuğ Özgür Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e, doğum gününde sürpriz yaparak, Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:31
        Boğaz'da evlilik teklifi
        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, model sevgilisi Oriana Correia Gomes’e, Boğaziçi'nde evlenme teklifinde bulundu.

        Oriana Correia Gomes, kendi doğum gününde, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

        Oriana Correia Gomes
        Oriana Correia Gomes

        AYRILIKTAN 4 AY SONRA EVLİLİK KARARI

        Bertuğ Özgür Yıldırım, ağustos ayında internet ünlüsü Ala Tokel ile yollarını ayırmıştı.

        Bertuğ Özgür Yıldırım - Ala Tokel
        Bertuğ Özgür Yıldırım - Ala Tokel

        Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demişti. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.

        #Bertuğ Yıldırım
        #Oriana Correia Gomes
