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Haberler Dünya Son dakika: G7 liderleri Putin ile böyle alay etti
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G7 liderleri Putin ile böyle alay etti

G7 Zirvesi'nde ülke liderleri, Almanya'da bir araya geldi. Liderler basın mensuplarının karşısında poz verdiği sırada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'maço' imajıyla alay etti.

Son dakika: G7 liderleri Putin ile böyle alay etti
G7 liderleri Putin ile böyle alay etti
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HABERTURK.COM

Liderler Pazar günü Bavyera'da üç günlük G7 zirvesinin ilk toplantısı için bir araya geldikleri sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını – hatta daha fazla soyunup soyunmamaları gerektiğini sordu.

Johnson, meslektaşlarını güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak 'Yarı çıplak ata binme' önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını verdi.

* Görsel Associated Press'ten alınmıştır.

G7 liderlerinin atıfta bulundukları ve alay ettikleri olay ise Putin'in geçmiş yıllarda üstsüz bir şekilde ata bindiği karelerdi.

Putin, Rus devlet medyası tarafından paylaşlan karelerde sık sık üstsüz olarak, altın bir zincir ve askeri pantolon ile at üzerine görüntülenmişti.

Konuya ilişkin olarak Rusya'dan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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