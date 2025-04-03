Gabriel Paulista: Kırmızı kart yüzünden yenildik
Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, Türkiye Kupası'nda 3-1 yenilerek elendikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kırmızı kart yüzünden yenildik" dedi.
Giriş: 03.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:18
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş'ın oyuncularından Gabriel Paulista, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KIRMIZI KART YÜZÜNDEN YENİLDİK"
Paulista: "Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim."
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