        Gabrielle Henry, en az 7 gün yoğun bakımda kalacak - Magazin haberleri

        Gabrielle Henry, en az 7 gün yoğun bakımda kalacak

        Miss Universe 2025'te Miss Jamaica'yı temsil eden Gabrielle Henry, sahneden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, en az 7 gün yoğun bakımda kalacağını açıkladı

        Giriş: 22.11.2025 - 20:50 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:50
        En az 7 gün yoğun bakımda kalacak
        Miss Universe 2025’te Miss Jamaica’yı temsil eden 28 yaşındaki Gabrielle Henry, 19 Kasım’da Tayland’da düzenlenen eleme gecesinde elbise turu sırasında sahneden düştü.

        Miss Universe Jamaica Organizasyonu, Gabrielle Henry’nin hâlâ hastanede olduğunu ve durumunun beklenenden ağır olduğunu açıkladı. Ablası ve annesi Tayland’da onun yanında bulunuyor. Doktorlar, Gabrielle’in en az 7 gün yoğun bakımda kalacağını belirtti.

        Ablası Dr. Phylicia Henry-Samuels; “Durumu umduğumuz kadar iyi değil, en az 7 gün yoğun bakım ünitesinde kalması gerekiyor. Hastane ona uygun şekilde tedavi uygulamaya devam ediyor. Doktorların yakın takibi ve özel bakımı sürüyor” dedi.

        Organizasyon, Jamaikalılardan ve takipçilerden Gabrielle Henry için dua etmelerini ve desteklerini esirgememelerini isterken, aileye zarar verecek olumsuz yorumlar ve spekülasyonlardan kaçınılmasını rica etti.

        Daha önce yapılan açıklamada, Gabrielle Henry’nin kırığı olmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmiş ancak doktorlar tam iyileşme için testlerin sürdüğünü ifade etmişti.

        #Miss Universe
        #Gabrielle Henry
