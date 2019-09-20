Gaita testi; bağırsaklarda oluşan bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığını araştırılmak üzere dışkıdan alınan örnek ile yapılan bir testtir. Gaita testi bir kaç gün sonra sonucu çıkan bir testtir. Patojen bakteri testi ise, 3-4 gün sürebilir. Gaita kültüründe Shigella, Salmonella, Kolera gibi bakterilerin üremesi patojen olarak incelenmektedir. Gıda sektöründe çalışanlar için iş alımında sürekli istenen bir testtir.

Gaita Testi Nasıl Yapılır?

Gaita örneğine idrarın bulaşmaması gereklidir o yüzden öncesinde boşaltılması gereklidir. Gaita bir kutu içerisine alınarak labaratuvara teslim edilmelidir. Gaitaya hiç bir şey değmemesine (özellikle idrar) dikkat etmek gereklidir.

Gaita Testi Sonuçları Değerlendirilmesi