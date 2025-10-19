Habertürk
        Gal Gadot Filistin destekçisi protestocular nedeniyle film setine polis çağırdı

        Gal Gadot Filistin destekçisi protestocular nedeniyle film setine polis çağırdı

        Gal Gadot, Filistin'i destekleyen protestocuların sekteye uğrattığı film çekimlerine yeniden başladı. Ama bu defa polis koruması altında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:34
        Filmi polis eşliğinde çekebiliyor
        İsrailli Hollywood yıldızı Gal Gadot, İsrail karşıtı protestolar nedeniyle yapımı haftalarca ertelenen son filmi üzerinde çalışmaya yeniden başladı. Siyasi gerilim filmi 'The Runner'ın Londra setinde, Gadot için sıkı güvenlik önlemleri alındığı ve Filistin destekçisi aktivistlerin sete girmesini önlemek için polis koruması altında çekimlerin yapıldığı görüldü.

        Protestocuların engellemesine takılmamak için, film setinin Camden'dan Doğu Londra'ya gizli bir çekim günü için taşındığı öğrenildi.

        Gal Gadot'un başrolde yer aldığı filmin çekimleri, haziran ayında, İsrail işgaline karşı Filistin'i destekleyen protestocuların ısrarlı gösterileri nedeniyle sekteye uğradı.

        Westminster'daki çekim alanında, yapımı aksatmaya çalıştıkları gerekçesiyle bazı protestocular tutuklanırken, bazı protestocular da çekim yerlerini sosyal medyada paylaşarak protestolara katılım çağrısı yaptı.

        Haziran ayında yapılan çekimler esnasında Gal Gadot protesto edildi
        Haziran ayında yapılan çekimler esnasında Gal Gadot protesto edildi

        40 yaşındaki Gal Gadot, İsrail'e verdiği destek ve geçmişte İsrail ordusunda zorunlu askerlik hizmeti yapması nedeniyle savaş suçlularını normalleştirmekle suçlanıyor.

        #gal gadot
        #israil
        #Filistin
        #protesto
        #film
