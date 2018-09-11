Queen grubunun yükselişi ve efsanevi solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin galası 23 Ekim'de İngiltere'nin milli maçlarını oynadığı ünlü Wembley' Stadı'nın içinde yer alan SEE Arena'da yapılacak. Gala mekânı olarak Wembley Stadı'nın seçilmesinin Queen'in tarihi açısından önemli bir yanı var.

Queen 1985'te Live Aid konseri çerçevesinde Wembley Stadı'ndaki konserde seyirci karşısına çıkmıştı. 72 bin kişinin izlediği ve Freddie Mercury'nin müzik tarihinin en iyi canlı performaslarından birini sergilediği o konser bir çok otorite tarafından 'Gelmiş Geçmiş En İyi Konser' olarak kabul ediliyor. Halka açık olacak galadan elde edilecek gelir Mercury'nin adını taşıyan ve HIV/AIDS alanında çalışmalar yapan Mercury Phoenix Vakfı'na bağışlanacak.

Yapım şirketi, grubun hayranlarının Queen'in Wembley Stadı'ndaki o muhteşem performansının anısını yeniden paylaşacaklarını söylüyor. Rami Malek'in Freddie Mercury'yi, Ben Hardy'nin Roger Taylor'ı, Joseph Mazzello John Deacon'ı vce Gwilym Lee'nin Brian May'i canlandırdığı Bohemian Rhapsody Türkiye'de kasımda vizyona girecek.

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