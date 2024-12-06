Galata Kulesi'nde üzücü ölüm Galata Kulesi'nde üzücü bir ölüm meydana geldi. Kulenin seyir terasına çıkan 19 yaşındaki Emre K. adlı genç yere düşerek hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönünde soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:57 facebook

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