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Galata Kulesi'ni boyadılar, yazı yazdılar

Tarihi Galata Kulesi'nin duvarlarına yazılan yazılar, çakılan demir aparatlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Mimar Dr. Doğan Hasol, tarihi ayıp için "Mimari ve kültürel değerleri koruma konusunda sorunlarımız var" dedi

15.10.2018 - 07:37 | Güncelleme:

İstanbul’un tarihi miraslarından Galata Kulesi, duyarsız vatandaşlar ve turistler nedeniyle tahrip oluyor. 528 yılında inşa edilen ve 2013’de Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen yapının üzerine kazınan duvar yazıları vandallığın boyutunu gösteriyor.

Mert İnan'ın Milliyet'teki haberine göre, Facebook’taki İstanbullular Derneği adlı hesapta ise Galata Kulesi duvarlarına oje ile yazı yazan kadınların videosu yer alıyor. Kulenin dışındaki kablolar ile tarihi eserin üzerine çakılan demir aparatlar, “Bu kadarı olmaz” dedirtiyor. Bölgedeki diğer tarihi eserler de güçlükle ayakta dururken, etrafa saçılan çöpler turistik bölgeyi değersizleştiriyor.

KENTLİLEŞME SORUNU

Mimar Dr. Doğan Hasol, Milliyet’e şunları söyledi:

“Mimari ve kültürel değerleri koruma konusunda sorunlarımız var. İstanbul tarihi, mimari ve kültürel değerler bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Bu mirası korumak insanlık borcumuz. Ülkemizde kentleşme süreci çok hızlı oldu; buna karşılık, kentlileşme aynı hızda olmadı. Kırsaldan gelenler kent yaşamına kolayca uyum sağlayamadılar. Galata Kulesi’ndeki manzara, bu olgunun açık göstergesi. Özensizlik yalnızca, kulenin taşlarına yazılan duvar yazılarında değil, kulenin bedenine sarılmış elektrik kablolarında ve çöp bidonlarında bile görülüyor. Çağdaş eğitim şart.”

'GÖRSEL KİRLİLİK'

Yüksek Mimar Köksal Anadol şöyle konuştu:

“Galata Kulesi, İstanbul’un en eski yapılarından biri. Çevresindeki bakımsız manzaralar, burası için hazırladığımız ‘Rölöve restitüsyon ve restorasyon’ projelerinin müellifleri olarak bizi üzüyor. Başkanı değerli bir mimar olan Beyoğlu Belediyemizin bu görsel kirlenmeleri kısa sürede ortadan kaldıracağına eminiz.”

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