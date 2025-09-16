Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Galata Kulesi TEKNOFEST'in ışığıyla parladı | Son dakika haberleri

        Galata Kulesi TEKNOFEST'in ışığıyla parladı

        İstanbul'un kadim simgelerinden Galata Kulesi, bu kez göklere uzanan bir hayalin tanığı oldu. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin yüzyıllar önce kanatlanarak tarihe geçtiği bu görkemli kule, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un tanıtımına ev sahipliği yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galata Kulesi TEKNOFEST'in ışığıyla parladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zamana atıf yapılarak hazırlanan özel gösterimde, her bir kum tanesinde medeniyetimizin yüksek değerlerine duyulan hasret dile getirildi ve bu hasretin TEKNOFEST ile giderildiği vurgulandı.

        Köklerden göklere uzanan yolculuk, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin cesur adımıyla başladı, ay yıldızlı kırmızı montlu gençlerin “Gelecek Bizi Bekler” inancıyla bugünlere taşındı ve TEKNOFEST İstanbul’da görkemli bir finale kavuştu.

        Galata Kulesi’nin duvarına yansıtılan ve İstanbullulardan büyük ilgi gören tanıtım filminde Türkiye’nin sosyal medya platformu NSosyal’in arayüzü de tarihte ilk kez kulenin taşlarına yansıtılarak bir ilke imza atıldı. İstanbul’un kalbindeki bu görsel şölen, 16-17 Eylül akşamlarında da İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

        İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNOFEST SÜRPRİZİ

        TEKNOFEST heyecanı bununla da sınırlı kalmıyor. Festival, 16 Eylül akşamı İstanbul Boğazı’nda unutulmaz bir sürprize hazırlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne lazerle yansıtılacak olan “Benimle TEKNOFEST’e gelir misin?” daveti, gökyüzünü aydınlatacak ve İstanbullulara eşsiz bir görsel şölen yaşatacak.

        Türkiye’nin teknoloji ve bilim yolculuğunda en büyük adımlarından biri olan TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda “Sen Geleceksin Diye” mottosuyla kapılarını açıyor. Tüm Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, geleceğe birlikte kanat açmak için bu büyük buluşmaya davet ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!